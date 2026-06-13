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Левски следи халф на "соколите"

  • 13 юни 2026 | 09:11
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Левски следи халф на "соколите"

Левски следи ситуацията с халфа на Спартак (Варна) и младежки национал Дамян Йорданов, съобщава "Тема Спорт". Полузащитникът отговаря на изискването на новото правило на БФС български играч до 23 години да стартира в мачовете от efbet Лига и да е на терена поне едно полувреме.

През миналата кампания юношата на Берое направи редица силни мачове и помогна на "соколите" да запазят мястото си в елита. Дамян бе наложен в титулярния състав от опитния треньор Гьоко Хаджиевски и бе на терена в 31 шампионатни двубоя, както и в един за Купата на България. Той вкара 1 гол и получи 11 жълти картона.

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У нас Йорданов, освен за Берое, игра и за Ботев (Пловдив). Той обаче така и не проби в първия тим на "канарчетата", а носеше екипите на втория и третия им отбор. Полузащитникът има престой и в академията на Лацио.

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