Ахмед Хикмет: Беше изключително важно да победим!

Спортист (Своге) записа изключително важна победа като домакин над Пирин (Благоевград) с 2:0 в мач от 32 кръг на Втора лига.

„Беше много важно да победим. Поздравления за играчите, те го заслужават и съм много щастлив за тях. Мислим за следващия важен мач“, коментира старши треньорът Ахмед Хикмет пред официалния сайт на Спортист (Своге).

А в следващия двубой „шоколадите“ гостуват на Черноморец в Бургас още този петък (15 май) от 18:00 часа. Към момента Спортист (Своге) е над чертата с изпадащите отбори, на 14 място с 31 точки, а след визитата в Бургас, остава последно домакинство на 23 май срещу Хебър (Пазарджик).