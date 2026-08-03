Крило от НБА близо до трансфер във Валенсия

Американският баскетболист Трендън Уотфорд е напът да продължи кариерата си в испанския шампион Валенсия.

Според информация на BasketNews, клубът и комбо крилото са в напреднала фаза на преговорите за преминаването на играча в испанския тим.

Уотфорд стана свободен агент, след като Филаделфия Севънтисиксърс решиха да не активират опцията в договора му за втора година.

25-годишният баскетболист има зад гърба си 270 мача в НБА с екипите на Портланд, Бруклин и Филаделфия. През изминалия сезон той записа средни показатели от 6,5 точки (при 51,5% успеваемост в стрелбата от игра и 20% от тройката), 3,3 борби и 2,5 асистенции за 16 минути на паркета.

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Снимки: Gettyimages