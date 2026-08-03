Дуейн Уейд: Преди драфта лекарят каза на Хийт, че ми остават само 5 години

На трикратния шампион в НБА Дуейн Уейд била предречена кратка кариера. Легендарният баскетболист разказа как е успял да изгради изключителна кариера въпреки претърпяната операция на коляното.

"Когато бях на 19 години и лежах в болницата, лекарят ми каза, че ще трябва да премахнат менискуса ми и че в бъдеще ще развия артрит и всичко останало", спомня си бившият гард на Маями Хийт.

"Мислите ли, че тогава разбирах какво означава това? Просто исках да ме върнат на паркета! Трябваше да изкарвам пари за семейството си. Дори не знаех какво е менискус. Това беше друго време, друга епоха. Всичко, което знаех, беше, че съм контузил коляното си. Те повтаряха тази дума "менискус". Дадоха ми някаква информация и аз реагирах: "Добре, значи трябва да се премахне?".

Тогава и технологиите бяха различни, и всичко останало. Така че и аз самият не знам как успях да изградя такава кариера. По-късно, вече по време на баскетболния ми път, нашият лекар ми призна: "Давахме ти само 5 години".

Когато преминаваш през процедурата на драфта, правиш куп тестове, прегледи, анализи и рентгенови снимки. Тогава лекарят е казал на Хийт, че ми остават само 5 години, преди да започнат проблемите с коляното.

И той не излъга. Наистина имах около 5 добри години, а след това коляното започна да се предава. След това претърпях няколко операции, защото трябваше да се правят почиствания и други процедури.

Мога да кажа, че имам невероятна толерантност към болка. Имам висок праг на болка. Играл съм с такива контузии, с каквито много момчета със сигурност не биха играли. През кариерата си изтърпях много дискомфорт. Но се научих да оставам ефективен, дори знаейки, че някои неща не мога да правя.

Ето защо винаги казвам: "Нали не виждате как работи мозъкът". Може би в училище не съм бил гений, но когато ставаше въпрос за баскетбол, в главата ми имаше собствена версия на гениалност. Така се научих да побеждавам, помнейки, че нямам менискус.

Но през първите няколко години дори не мислех, че това ще се превърне в проблем, защото все още бях невероятно експлозивен. Мислех си: "Какъв менискус? За какво изобщо говорите?". Чувствах се като най-добрия новобранец на годината", разказа Уейд.

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Снимки: Gettyimages