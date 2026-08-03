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  3. Ники Титков продължава със Спартак Плевен

Ники Титков продължава със Спартак Плевен

  • 3 авг 2026 | 17:04
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Ники Титков продължава със Спартак Плевен

27-годишният Николай Титков ще играе за Спартак Плевен и през следващата състезателна година.

"Ники Титков започва втори пореден и общо трети сезон с екипа на представителния мъжки отбор на клуба.

Пожелаваме на Ники само здраве, точен мерник (от тройката)... и много незабравими моменти през сезон 2026/2027", написаха от Спартак на страницата си в социалната платформа Фейсбук.

Титков пристигна в плевенския тим през лятото на 2025 година от пловдивския Академик Бултекс 99.

В кариерата си баскетболистът е играл още за Дунав, Шампион 2006, Берое и Черноморец.

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