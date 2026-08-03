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Барселона официално обяви новия си спортен директор

  • 3 авг 2026 | 16:12
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Барселона официално обяви новия си спортен директор

Барселона назначи Чави Пуйол за спортен директор с договор за три сезона, като той наследява на поста клубната легенда Хуан Карлос Наваро. Бившият ръководител в Манреса и Баскония има за задача да обнови състава, след като отборът не успя да се класира за плейофите на Евролигата и загуби финала в местното първенство от Валенсия.

Каталунският гранд официално потвърди привличането на новия си спортен директор, който беше нает, след като Хуан Карлос Наваро пое ролята на посланик на клуба.

Испанският ръководител работеше като спортен директор в Баскония през последната година, но двата клуба са успели да договорят неговото напускане.

36-годишният функционер си изгради солидна репутация в испанския баскетбол с работата си в Манреса. Там той помогна за изграждането на конкурентни състави, които достигнаха до финала на Шампионската лига по баскетбол, а също така се състезаваха в плейофите на Лига Ендеса и Купата на краля. Пуйол е известен със способността си да открива таланти на ранен етап, включително играчи като Силвен Франсиско и Чима Монеке.

Успехите му в Манреса доведоха до преминаването му в Баскония, където той продължи възхода си в средата на Евролигата. Още в първия му сезон клубът спечели Купата на краля под ръководството на старши треньора Паоло Галбиати.

Въпреки това ситуацията му във Витория-Гастейс не беше напълно стабилна, като се появиха информации за вътрешни разногласия в баскетболната структура на клуба.

Сега Пуйол ще оглави Барса след разочароващата кампания в Евролигата, където отборът завърши на 9-о място и трябваше да играе в плей-ин турнира. Каталунците започнаха с победа над Цървена звезда, но впоследствие бяха елиминирани от Монако, оставайки на крачка от плейофите.

Резултатите на домашната сцена бяха също толкова незадоволителни. Петото място в редовния сезон на Лига Ендеса беше последвано от загуба във финала от Валенсия.

Снимка: Barça Basket/Х

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