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Още една американка подписа с Берое

  • 3 авг 2026 | 16:27
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Още една американка подписа с Берое

Американката Натали Куковски е второто чуждестранно попълнение в състава на женския баскетболен Берое за новия сезон. Това съобщиха от клуба от Стара Загора на своята официална страница във Фейсбук.

"Добре дошла в Берое, Натали! Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

Натали Куковски е на 27 години и е висока 190 см. Играе на позициите тежко крило и център. За последно тя носи екипа на германския Ньордлинген, където записва средно по 10,4 точки, 9,9 борби и 3,1 асистенции на мач. Преди престоя си в Германия Куковски се състезава още в първенствата на Чехия, Франция и Израел.

Междувременно от клуба обявиха, че Александра Петрова е преподписала своя договор и ще бъде част от старозагорския тим в трети пореден сезон.

Преди дни Берое привлече националната състезателка Виолета Григорова, която бе второто ново попълнение в състава след американката Бри Гънелс.

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Снимки: Imago

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