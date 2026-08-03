Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

Армони Брукс ще напусне АСВЕЛ Вильорбан, без да е изиграл нито един официален мач за френския клуб. Американският комбо гард ще играе за Валенсия през следващия сезон под наем от отбора на легендата Тони Паркър, съобщава журналистът Чема де Лукас.

28-годишният играч се присъедини към АСВЕЛ по-рано това лято, но сега се очаква да напусне, без да запише официален дебют. Причината е финансовата несигурност, която наруши амбициозния проект на френския клуб.

El movimiento será una especie de cesión de ASVEL por una temporada.



Brooks will be on loan to Valencia Basket by ASVEL for next season. https://t.co/qU2tBcGMvj — Chema de Lucas (@chemadelucas) August 3, 2026

Брукс беше привлякъл интереса на няколко отбора от Евролигата, като Реал Мадрид бе споменаван сред възможните му дестинации, докато Партизан се оттегли от надпреварата за подписа му.

АСВЕЛ беше принуден значително да преразгледа плановете си, след като не успя да финализира навреме голямо инвестиционно споразумение. Според съобщенията, предвиденият бюджет на клуба е спаднал от 59 милиона евро на приблизително 24 милиона евро.

Силвен Франсиско вече напусна клуба, за да се присъедини към Панатинайкос, докато се очаква Брукс да прекара сезон 2026/27 с шампиона на Испания.

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Снимки: Imago