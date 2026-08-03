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  4. Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

  • 3 авг 2026 | 17:20
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Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

Армони Брукс ще напусне АСВЕЛ Вильорбан, без да е изиграл нито един официален мач за френския клуб. Американският комбо гард ще играе за Валенсия през следващия сезон под наем от отбора на легендата Тони Паркър, съобщава журналистът Чема де Лукас.

28-годишният играч се присъедини към АСВЕЛ по-рано това лято, но сега се очаква да напусне, без да запише официален дебют. Причината е финансовата несигурност, която наруши амбициозния проект на френския клуб.

Брукс беше привлякъл интереса на няколко отбора от Евролигата, като Реал Мадрид бе споменаван сред възможните му дестинации, докато Партизан се оттегли от надпреварата за подписа му.

АСВЕЛ беше принуден значително да преразгледа плановете си, след като не успя да финализира навреме голямо инвестиционно споразумение. Според съобщенията, предвиденият бюджет на клуба е спаднал от 59 милиона евро на приблизително 24 милиона евро.

Силвен Франсиско вече напусна клуба, за да се присъедини към Панатинайкос, докато се очаква Брукс да прекара сезон 2026/27 с шампиона на Испания.

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Снимки: Imago

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