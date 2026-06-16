Български национал е пред трансфер в полски гранд

Българският национал Петко Христов по всяка вероятност ще напусне Италия и ще продължи кариерата си в Екстракласа, съобщава полска страница за трансфери.

Лугано набеляза Петко Христов

Христов, който през последните три години беше капитан на отбора на Специя в Серия Б, по всяка вероятност ще премине в полския гранд Легия (Варшава).

Поляците вече са се свързали с италианския клуб и с агента на футболиста, като сумата по сделката ще бъде между 1.5 и 2 милиона евро.

Легия (Варшава), който завърши на 6-о място през последния сезон в полското първенство, е приготвил договор за три години за 27-годишния български национал и солидна финансова основа като заплата и бонуси, твърди БТА.

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