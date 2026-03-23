Клубът на Петко Христов изгони Донадони и върна предишния треньор

Отборът на Специя, където Петко Христов е капитан, уволни Роберто Донадони и върна предишния треньор Лука Д’Анжело. Тимът е в тежка криза в Серия “Б”, където е в зоната на директно изпадащите. Чашата на търпението преля в събота след поражението с 1:3 от Юве Стабия.

Донадони изкара само 21 мача начело на Специя, в които постигна едва шест победи.

Куриозното е, че на треньорската пейка се завръща Д’Анжело, който водеше отбора до миналия ноември. Към момента на раздялата с него Специя имаше само един успех в първенството.

Иначе Петко Христов има 24 участия за клуба през кампанията.