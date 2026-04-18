  • 18 апр 2026 | 18:00
Петко Христов с 90 минути при ключов погром на Специя

Българският капитан на Специя Петко Христов записа 90 минути при изключително важната убедителна победа на тима с 6:1 над гостуващия Зюдтирол в среща от 35-тия кръг на Серия "Б". За родния бранител това беше четвърти пореден цял мач с екипа на “орлетата”.

Домакините поведоха още в осмата минута, когато Матия Валоти реализира дузпа. Зюдтирол успя да възстанови равенството в 20-ата минута чрез гол на Емануеле Пекорино. Три минути по-късно обаче дойде ключовият момент в мача, тъй като след преглед с ВАР левият халф-бек на гостите Карим Зедадка беше изгонен с директен червен картон за свое грубо нарушение. Така оттук нататък Специя наложи пълна доминация и вкара цели пет гола. Още в 25-ата минута Джузепе Ди Серио върна преднината на тима, а в 33-тата тя нарасна благодарение на удара на Пиетро Беруато. Останалите три попадения дойдоха през втората част и бяха дело на Джанлука Лападула (70’), Леонардо Серникола (73’) и Джузепе Аурелио (82’).

С най-категоричния си успех през сезона Специя прекрати негативната си серия от пет мача без победа (четири загуби и едно реми). Така “бианконерите” се събраха 33 точки и се придвижиха на предпоследната 19-а позиция. Освен това три кръга преди края на редовния сезон те вече са само на точка от плейофите за оставане в дивизията, както и на три от спасителното 15-о място преди изиграването на всички срещи в първенството за този уикенд. Зюдтирол пък пропусна възможността да се доближи до баражите за промоция, като остана на 11-ата позиция със своите 40 пункта след седмата си поредна среща без успех (четири поражения и три равенства).

Снимки: Imago

