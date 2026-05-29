  3. Лугано набеляза Петко Христов

  • 29 май 2026 | 16:10
Българският национал Петко Христов може да продължи кариерата си в Швейцария, съобщава Il Secolo. Капитанът на Специя най-вероятно ще напусне след изпадането в серия С.

Интерес към Христов има от Лугано. В швейцарския клуб искат защитника, като заместник на един от лидерите в тима Антониос Пападопулос. Петко Христов има договор със Специя за още два сезона.

Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Българският защитник е част от италианския тим от лятото на 2021 година насам, като има период от шест месеца под наем във Венеция. 

