Лугано набеляза Петко Христов

Българският национал Петко Христов може да продължи кариерата си в Швейцария, съобщава Il Secolo. Капитанът на Специя най-вероятно ще напусне след изпадането в серия С.



Интерес към Христов има от Лугано. В швейцарския клуб искат защитника, като заместник на един от лидерите в тима Антониос Пападопулос. Петко Христов има договор със Специя за още два сезона.

Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Българският защитник е част от италианския тим от лятото на 2021 година насам, като има период от шест месеца под наем във Венеция.

