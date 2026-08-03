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Академия БФС отвори врати за първия си випуск

  • 3 авг 2026 | 16:37
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Академия БФС отвори врати за първия си випуск

Днес в Национална футболна база официално започна работа Академия БФС - стратегически проект на Българския футболен съюз, който поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България.

Иван Капитански поема Академия БФС
Иван Капитански поема Академия БФС

След мащабен национален селекционен процес, преминал през осем регионални кастинга в Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Благоевград и София, първите възпитаници на Академия БФС вече прекрачиха прага на своя нов футболен дом. Преди това стотици деца, родени през 2013 година, преминаха през серия от футболно-технически, игрови и функционални тестове, а след финалния национален кастинг в Бояна бяха определени футболистите, които ще поставят началото на първия випуск на академията.

Първият ден започна с регистрация и настаняване на младите футболисти, които заедно със своите семейства се запознаха с условията, в които ще живеят и ще се развиват. Децата имаха възможност да се срещнат с треньорския щаб, както и с всички специалисти, които ще бъдат част от ежедневната им подготовка.

Кулминацията на деня бе официалната церемония в Амфитеатралната зала на Национална футболна база, на която присъстваха играчите, техните родители, треньорския щаб начело с Иван Капитански, екипа на Академия БФС, директора "Развитие на Детско-юношески футбол" Лъчезар Димов, техническия директор Кирил Котев и изпълнителния директор Андрей Петров.

В приветствията си към децата и техните семейства ръководството на Българския футболен съюз подчерта значението на Академия БФС като дългосрочна инвестиция в бъдещето на българския футбол. Беше представена философията на проекта, организацията на ежедневния процес и високите изисквания, които ще съпътстват развитието на младите футболисти както на терена, така и извън него.

Академия БФС е създадена с амбицията да предложи среда, която отговаря на водещите европейски стандарти за подготовка на млади таланти. Обучението ще бъде напълно безплатно за избраните футболисти и ще включва цялостна програма за развитие – висококачествен тренировъчен процес, образование, настаняване, пълен пансион и ежедневна грижа за физическото, интелектуалното и личностното израстване на всяко дете.

Работата в Академията ще се осъществява от мултидисциплинарен екип, включващ лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти. В основата на концепцията е индивидуалният подход към всеки футболист, съобразен с неговите качества, потенциал и темп на развитие, с цел изграждането не само на успешни състезатели, но и на отговорни личности.

С официалния старт на първия випуск Българският футболен съюз поставя началото на проект с дългосрочна визия – да създаде среда, в която най-талантливите български деца да получат възможност да се развиват ежедневно на най-високо професионално ниво и да направят следващата крачка към големия футбол.

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