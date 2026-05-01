Венеция се завърна в Серия "А" въпреки подвиг на Специя в отсъствието на Петко Христов

Предпоследният 37-и кръг в Серия "Б" мина без българско участие, но за сметка на това имаше драматично развитие в днешните мачове на отборите в челото на класирането. В крайна сметка, то се оказа благоприятно за Венеция, чийто състав си гарантира завръщане в италианския елит само година след изпадането си оттам.

Лидерът в таблицата Венеция стигна само до реми 2:2 при гостуването си на предпоследния Специя, но третият Монца загуби с 2:3 при визитата си на Мантова. Така “крилатите лъвове”, чийто треньор Джовани Стропа за четвърти път в кариерата си печели промоция в Серия "А", не могат да бъдат изместени от някое от първите две места в подреждането в последния 38-и кръг, който ще се изиграе следващия петък. Тимът има 79 точки след 23 победи, 10 ремита и 4 равенства, като авансът му пред втория Фрозиноне е само една точка. Съставът на Монца пък е със 75 пункта и засега е първият отбор в зоната на плейофите за промоция.

Българският капитан на Специя Петко Христов пропусна мача с Венеция поради наказание заради натрупани жълти картони. Неговият тим изостана в резултата още в 7-ата минута след гол на Джон Йебоа, а в 32-рата минута съотборникът му на вратата Диего Маскарди спаси дузпа именно на еквадорския нападател. Точно преди почивката “орлетата” останаха с човек по-малко на терена след директен червен картон на халфа Филипо Бандинели. В 70-ата минута гостите удвоиха преднината си чрез резервата Ричи Саградо. Само три минути по-късно обаче Матия Валоти намали изоставането на домакините, които в 90-ата дори съумяха да избегнат поражението благодарение на попадението на влезлия от пейката Габриеле Артистико.

По същото време родният защитник Валентин Антов остана на пейката на Монца при поражението от Мантова. Домакините, които се борят за място в баражите за промоция, се оттеглиха на почивката с аванс от два гола, които бяха отбелязани от Рашид Куда (23’) и Леонардо Манкузо (35’). Въпреки това в заключителните минути “бианкоросите” показаха характер и успяха да възстановят равенството чрез попадения на Лоренцо Лукези (78’) и резервата Дани Мота (88’). Късният порив на брианцолите обаче беше попарен в последните секунди на петминутното добавено време, когато Фахем Бенаиса-Яхия отбеляза победния гол за Мантова, който прати Венеция в Серия "А".

Въпреки това поражение Монца все още има шансове за директна промоция заради преимуществото си в директните мачове с Фрозиноне. За да завърши втори в крайното класиране, в последния кръг отборът на Антов трябва да спечели срещу гостуващия Емполи и същевременно “канарчетата” да загубят като домакини именно от Мантова, който ще се опита да се домогне до 8-ото място, което е последното, осигуряващо място в баражите за промоция.

От друга страна, Специя е на 19-ото място и остава в зоната на изпадащите със своите 34 точки. За да има шансове за 17-ата позиция, която гарантира плейоф за оставане в дивизията, тимът на Христов трябва да спечели гостуването си на прекия конкурент - 18-ия Пескара, а също така 17-ият Бари да загуби визитата си на петия Катандзаро. Преките мачове между “орлетата” и “петлите” завършиха при две ремита, така че при равен актив решаваща би била головата разлика на двата отбора, като за момента Специя има преимущество от седем попадения. Проблем за “бианконерите” обаче би била победа на последния Реджана при домакинството му на Сампдория. Причината е, че тимът също има 34 точки, както и преимущество в мачовете си със състава на Лука Д’Анджело.

