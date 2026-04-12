  Петко Христов с цял мач при нова загуба на Специя

Петко Христов с цял мач при нова загуба на Специя

  • 12 апр 2026 | 20:30
Петко Христов с цял мач при нова загуба на Специя

Българският капитан на Специя Петко Христов изигра пълни 90 минути при домакинската загуба на неговия тим с 0:2 от Мантова в среща от 34-тия кръг на Серия "Б". Така родният защитник за трети пореден път записа цял мач за „орлетата“.

Гостите от Мантова стигнаха до победата след голове на Давиде Брагантини (32’) и Николо Бусо (72’). Така тимът заема 11-ото място в класирането с актив от 40 точки четири кръга преди края на редовния сезон. Дистанцията му от плейофите за промоция е четири пункта. Специя пък допусна трета поредна загуба, която оставя Христов и компания на дъното с 30 точки. „Бианконерите“ имат четири поражения и едно реми в последните си пет срещи, като са на четири пункта от плейофите за оставане в дивизията и на шест от спасителното 15-о място.

