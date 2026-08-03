ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ЦСКА ще играе за влизане в Лига на конференциите срещу швейцарския Лугано или НСИ Рунавик от Фарьорски острови, стана ясно след жребия в Нион днес. Мачът ще бъде на дневен ред, ако армейците отпаднат от Макаби Тел Авив в Лига Европа.

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

Победителят от двойката Лугано - НСИ Рунавик ще приеме загубилия от Макаби Тел Авив - ЦСКА на 20 август. Ответната среща е след седмица - в София или Батуми.

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