Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Лига на конференциите - квалификации
  3. ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ

  • 3 авг 2026 | 15:27
  • 3806
  • 3
ЦСКА на плейоф срещу швейцарци или тим от Фарьорски о-ви, ако се спъне в ЛЕ
Слушай на живо
Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ЦСКА ще играе за влизане в Лига на конференциите срещу швейцарския Лугано или НСИ Рунавик от Фарьорски острови, стана ясно след жребия в Нион днес. Мачът ще бъде на дневен ред, ако армейците отпаднат от Макаби Тел Авив в Лига Европа.

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

Победителят от двойката Лугано - НСИ Рунавик ще приеме загубилия от Макаби Тел Авив - ЦСКА на 20 август. Ответната среща е след седмица - в София или Батуми.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

Найденов: В селската група се борихме с Урвич Пасарел, Герман и Кокаляне, а сега дойде ред да отстраним Панатинайкос

  • 3 авг 2026 | 10:31
  • 11304
  • 35
Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

Левски тренира без Акрам Бурас и Майкон преди сблъсъка с Кайрат

  • 3 авг 2026 | 10:27
  • 9957
  • 9
Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

Президентът на Спартак (Варна): Мечтая за един кокетен наш стадион, босът на Добруджа не ни помага финансово

  • 3 авг 2026 | 10:18
  • 2395
  • 15
Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

Сериозни противници за ЦСКА при продължаване в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 10:01
  • 12564
  • 5
Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

Ето кои отбори може да срещне Левски в Лига Европа, ако отпадне от Кайрат

  • 3 авг 2026 | 09:54
  • 11751
  • 4
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 15344
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
  • 507
  • 0
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 30162
  • 130
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 22428
  • 35
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 2836
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 11528
  • 13
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 8884
  • 14