Петко Христов с 90 минути при загуба на Специя в люто дерби с 4 червени картона

Българският национал Петко Христов изигра цял мач с капитанската лента на Специя при загубата на тима с 1:3 като гост в местното дерби с Карарезе от 33-тия кръг на Серия "Б".

За родния бранител това беше трети пореден двубой като титуляр за „орлетата“, като днешната среща беше повторен дебют за наставника им Лука Д'Анджело. Отборът обаче изостана с два гола още през първата част след попадения на Николо Калабрезе (17’) и Матия Финото (23’), а Фабио Абиузо (27’) пропусна дузпа, с която щеше да направи аванса на домакините по-убедителен. Тимът на Христов съумя да намали изоставането си чрез Матия Валоти (49’), но след това Абиусо (63’) се разписа, с което компенсира профуканата дузпа.

В 85-ата минута Специя остана с човек по-малко на терена след изгонването на Валоти заради негов груб фал. В оставащите минути на мача пък се стигна до още три червени картона след пререкание между играчите на двата отбора. Така още двама играчи на „бианконерите“ бяха отстранени от игра: резервата Емануеле Адамо и Джовани Бонфанти, а от състава на домакините червен картон получи Николо Белони.

Така Карарезе се намира на деветото място в класирането с актив от 42 точки или само на две от зоната на плейофите за промоция в елита. Специя пък остава на предпоследната 19-а позиция с 30 пункта или на четири от спасението или участието в баражите за оцеляване.

Снимки: Imago