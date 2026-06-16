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Капело не е особено ентусиазиран от перспективата Аморим да поеме Милан

  • 16 юни 2026 | 12:36
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Легендарният бивш играч и треньор на Милан Фабио Капело изрази скептицизъм относно перспективата Рубен Аморим да поеме "росонерите". В изявление за "Гадзета дело Спорт", опитният италианец нарече избора „рискован“.

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Милан на Аморим? Това е двоен скок в неизвестното, както за него, така и за „росонерите“. Клубът наема треньор, който не познава първенството, а той трябва да се реабилитира след провален опит“, заяви Капело, показвайки недоумение от привидното безпътие на клуба. „Не знам, струва ми се, че всичко е оставено малко на случайността“, добави той, критикувайки проучването на треньори с много различни профили.

„Чух толкова много имена, всички различни едно от друго. Националност, стил на игра, идеи. Смятам, че това е проява на объркването, което витае в Милан“, добави Капело.

79-годишният Капело, който в момента е телевизионен коментатор, припомни контрастните периоди на Аморим в Спортинг и Манчестър Юнайтед, предупреждавайки за предизвикателствата, които го очакват в Италия. „Аморим, когото видях в Лисабон, ме убеди, но разбира се, трябва да се вземе предвид и работата, свършена в Манчестър. Мисля, че това е малко рискован залог, но ще видим след няколко месеца“, заяви опитният италианец. Капело даде и съвет на Рубен Аморим, ако преминаването в Милано се осъществи: „Ще трябва да има смелост, да се наложи и да отстоява идеите си“.

Успехът през следващия сезон, според Капело, ще зависи от доверието, което Милан ще окаже на новия треньор, давайки му време и възможност да греши. Той обаче предупреди, че усвояването на игровата философия на Аморим от отбора може да отнеме няколко мача, докато стане видимо.

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Капело подчерта необходимостта португалският треньор да се адаптира към клубната култура и да постига резултати. „Ще трябва да му обяснят, че Милан е клуб с история, която трябва да се почита и уважава. И че трябва да се представят резултати на ниво. В Юнайтед той не успя да влезе в главите на играчите; в Милан ще трябва да го направи“, изтъкна още Капело.

По отношение на трансферния пазар беше подчертано, че е от решаващо значение за „росонерите“ да привлекат силен централен нападател, ключов елемент в тактическата система на португалския треньор. Тази необходимост е още по-очевидна предвид вероятното напускане на Сантиаго Хименес през този трансферен прозорец.

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Снимки: Imago

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