ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 продължава похода си в Лигата на конференциите днес. “Червените” гостуват на Панатинайкос в двубой от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата стартира в 21:30 часа.

Родният тим излиза днес като аутсайдер в двубоя, но с ясната цел да изненада всички. Тимът от Бистрица ще иска да запише добър резултат, с който да остави развръзката за реванша, когато ще играе на собствен терен.

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“Червените” влизат с добро настроение в днешния двубой, след като по-рано през седмицата победиха Арда в родния шампионат. Като цяло от старта на сезона ЦСКА 1948 не познава вкуса на загубата. В efbet Лига отборът записа едно равенство и две загуби, а в Европа има два нулеви хикса със Спартак (Търнава) в миналия кръг на ЛК. Тогава родният тим се нуждаеше от дузпи, но в крайна сметка елиминира своя опонент.

Сега предизвикателството е доста по-сериозно, но старши треньорът Александър Александров на няколко пъти изтъкна, че ЦСКА 1948 не отива обречен в Гърция.

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Лекото предимство, ако може да се счита за такова, е, че българският отбор има повече изиграни официални срещи преди днешния сблъсък. Сезонът в Гърция все още не е стартирал и Панатинайкос има едва два изиграни мача - срещу Пакш в Лигата на конференциите. “Детелините” продължиха напред след 2:1 в първия мач и равенство 2:2 във втория.

Любопитното е, че Панатинайкос привлече нов футболист дни преди мача с ЦСКА 1948. Това е халфът Кингс Кангва, който беше силно желан от Левски.

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Иначе гръцкият тим и ЦСКА 1948 играха приятелска среща помежду си преди 3 години. Тогава Панатинайкос се наложи с 1:0. Който от двата тима прескочи този кръг, ще се срещне със загубилия от двойката Храдец Кралове - Бешикташ.

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