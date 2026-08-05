Португалец смени Бърнли с Ипсуич

Ипсуич привлече Флорентино Луиш от Бърнли, похвалиха се от клуба от Премиър лийг. Договорът на халфа с новака в елита е за пет сезона.



Британските медии съобщават, че отборът от Съфолк ще плати 16 млн. паунда за правата на 26-годишния португалец.

🖊️ Ipswich Town is delighted to confirm the signing of central midfielder Florentino Luís from Burnley.



Florentino has signed a five-year contract at Portman Road. — Ipswich Town (@IpswichTown) August 4, 2026

Луиш игра като преотстъпен от Бенфика в Бърнли през миналата кампания, а английският тим трябваше задължително да купи полузащитника това лято. През последния сезон Флорентино Луиш изигра 33 мача с екипа на Бърнли. Халфът имаше периоди под наем и в Монако и Хетафе.



"Страхотно е да съм част от клуба. Визията в дългосрочен план ме накара да приема тази оферта", заяви португалският футболист.

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