Португалец смени Бърнли с Ипсуич

Ипсуич привлече Флорентино Луиш от Бърнли, похвалиха се от клуба от Премиър лийг. Договорът на халфа с новака в елита е за пет сезона.
Британските медии съобщават, че отборът от Съфолк ще плати 16 млн. паунда за правата на 26-годишния португалец.
Луиш игра като преотстъпен от Бенфика в Бърнли през миналата кампания, а английският тим трябваше задължително да купи полузащитника това лято. През последния сезон Флорентино Луиш изигра 33 мача с екипа на Бърнли. Халфът имаше периоди под наем и в Монако и Хетафе.
"Страхотно е да съм част от клуба. Визията в дългосрочен план ме накара да приема тази оферта", заяви португалският футболист.