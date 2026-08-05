Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ипсуич
  3. Португалец смени Бърнли с Ипсуич

Португалец смени Бърнли с Ипсуич

  • 5 авг 2026 | 00:27
  • 448
  • 0
Португалец смени Бърнли с Ипсуич

Ипсуич привлече Флорентино Луиш от Бърнли, похвалиха се от клуба от Премиър лийг. Договорът на халфа с новака в елита е за пет сезона.  

Британските медии съобщават, че отборът от Съфолк ще плати 16 млн. паунда за правата на 26-годишния португалец.

Луиш игра като преотстъпен от Бенфика в Бърнли през миналата кампания, а английският тим трябваше задължително да купи полузащитника това лято. През последния сезон Флорентино Луиш изигра 33 мача с екипа на Бърнли. Халфът имаше периоди под наем и в Монако и Хетафе.

"Страхотно е да съм част от клуба. Визията в дългосрочен план ме накара да приема тази оферта", заяви португалският футболист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Националният отбор на САЩ обяви четири контроли до края на годината

Националният отбор на САЩ обяви четири контроли до края на годината

  • 4 авг 2026 | 22:55
  • 976
  • 0
Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

Апоел (Беер Шева) надви Цървена звезда с човек по-малко, Балов отново не получи шанс

  • 4 авг 2026 | 22:30
  • 4354
  • 5
Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

  • 4 авг 2026 | 22:59
  • 29481
  • 4
Атлетико Мадрид отряза Рома за Молина

Атлетико Мадрид отряза Рома за Молина

  • 4 авг 2026 | 21:55
  • 945
  • 0
Шалке 04 договори камерунски национал

Шалке 04 договори камерунски национал

  • 4 авг 2026 | 21:47
  • 1194
  • 0
Арарат продължи да печели домакинствата си

Арарат продължи да печели домакинствата си

  • 4 авг 2026 | 21:26
  • 1273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 151290
  • 899
Веласкес: Направихме голям мач

Веласкес: Направихме голям мач

  • 4 авг 2026 | 22:53
  • 12339
  • 26
Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

  • 4 авг 2026 | 23:31
  • 6491
  • 8
Трабзонспор потвърди голямата новина

Трабзонспор потвърди голямата новина

  • 5 авг 2026 | 01:45
  • 297
  • 0
Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

  • 4 авг 2026 | 22:59
  • 29481
  • 4
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 31748
  • 21