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Веласкес: Направихме голям мач

  • 4 авг 2026 | 22:53
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата с 1:0 над Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанецът смята, че “сините” са направили голям мач и са можели да победят и с по-голям резултат.

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“Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям мач. Абсолютно заслужена победа. Считам, че можеше да приключим и с по-добър резултат, но противникът е много опитен. Още един ден, в който съм много горд с футболистите. Изключително съм благодарен за тази атмосфера, която създаде публиката. За нищо не съжалявам. Аз съм винаги позитивен”, каза Веласкес.

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