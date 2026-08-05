Галатасарай изкушава Леао с Шампионската лига и приятеля му Осимен

Турският гранд Галатасарай засилва натиска върху Рафаел Леао и Милан, твърдят италиански медии. В операцията е включен и Виктор Осимен.

Леао на няколко пъти заяви желанието си да напусне това лято, чувствайки, че времето му на „Сан Сиро“ е към своя край. Клубът също е отворен към тази идея, въпреки че договорът на играча е до юни 2028 г. „Росонерите“ обаче настояват за постоянен трансфер на стойност 50 млн. евро плюс 10 млн. под формата на бонуси, а не за сделка под наем.

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Фенербахче и Бешикташ също са отправили запитвания, но Галатасарай се очертава като най-решителният кандидат за подписа на крилото. Истанбулският клуб е увеличил натиска върху Леао със сериозно предложение за заплата, както и с възможността да играе в Шампионската лига рамо до рамо с Виктор Осимен.

Смята се, че Леао би предпочел Галатасарай пред останалите турски отбори, най-вече заради участието им в Шампионската лига. Освен това, Осимен е приятел с португалеца и бившият нападател на Наполи може да му даде ценни съвети относно ново предизвикателство в чужбина.

🚨 Galatasaray are pushing a lot in the last hours for Leao. Galatasaray are ready to submit an important contract offer to Leao.



We will see if the situation can evolve in terms of club to club negotiations but Galatasaray have now overcome Fenerbahce



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/vtCvQbglOZ — Milan Eye (@MilanEye) August 4, 2026

Проблемът обаче остава, че Милан няма да приеме оферта за наем и е готов да се раздели с играча си единствено срещу обща сума от 60 млн. евро.

В момента Леао е в Пърт за предсезонната подготовка на тима и изглежда по-малко убеден, че иска да си тръгне, след като Рубен Аморим пое треньорския пост.

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Снимки: Gettyimages