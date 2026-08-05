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Галатасарай изкушава Леао с Шампионската лига и приятеля му Осимен

  • 5 авг 2026 | 04:36
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Галатасарай изкушава Леао с Шампионската лига и приятеля му Осимен

Турският гранд Галатасарай засилва натиска върху Рафаел Леао и Милан, твърдят италиански медии. В операцията е включен и Виктор Осимен.

Леао на няколко пъти заяви желанието си да напусне това лято, чувствайки, че времето му на „Сан Сиро“ е към своя край. Клубът също е отворен към тази идея, въпреки че договорът на играча е до юни 2028 г. „Росонерите“ обаче настояват за постоянен трансфер на стойност 50 млн. евро плюс 10 млн. под формата на бонуси, а не за сделка под наем.

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Фенербахче и Бешикташ също са отправили запитвания, но Галатасарай се очертава като най-решителният кандидат за подписа на крилото. Истанбулският клуб е увеличил натиска върху Леао със сериозно предложение за заплата, както и с възможността да играе в Шампионската лига рамо до рамо с Виктор Осимен.

Смята се, че Леао би предпочел Галатасарай пред останалите турски отбори, най-вече заради участието им в Шампионската лига. Освен това, Осимен е приятел с португалеца и бившият нападател на Наполи може да му даде ценни съвети относно ново предизвикателство в чужбина.

Проблемът обаче остава, че Милан няма да приеме оферта за наем и е готов да се раздели с играча си единствено срещу обща сума от 60 млн. евро.

В момента Леао е в Пърт за предсезонната подготовка на тима и изглежда по-малко убеден, че иска да си тръгне, след като Рубен Аморим пое треньорския пост.

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Снимки: Gettyimages

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