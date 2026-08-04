Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Отборът на Левски постигна успех с 1:0 над Кайрат в сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Футболистите на Хулио Веласкес доминираха тотално, като взеха заслужена преднина преди реванша в Казахстан.

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Защитата на Левски обаче за пореден път превърна стадион "Георги Аспарухов" в крепост. "Сините" вече са в серия от шест поредни домакински двубоя на "Герена" в Европа, в който не допускат гол в своята врата. Шампионите стартират тази серия при домакинството на Апоел Беер Шева (0:0). Следва равенство отново 0:0 срещу Брага през същия сезон в Лига Европа. В квалификациите за Лига на конференциите "сините" спечелиха с 1:0 над Сабах.

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Рекордът продължава и до този момент, след като през настоящата кампания Левски записа победи без да допусне гол във вратата си срещу Борац (4:0), Университатя (1:0) и Кайрат (1:0).

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