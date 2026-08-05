Порто се приближава до Хименес, Милан поиска 20 млн. евро

Милан и Порто са влезли в директни преговори за мексиканския национал Сантиаго Хименес, като италианският клуб е поставил минимална цена от 20 млн. евро.

Централният нападател не попада в плановете на треньора Рубен Аморим за настоящия сезон, а през миналата кампания почти не игра заради сериозна контузия в глезена, която наложи хирургическа намеса.

Именно заради този проблем, както и заради участието му на Световното първенство с Мексико, той все още се намира в Италия и не замина с отбора за предсезонното турне в Австралия.

Reporta @barracudo que el Porto quiere fichar a Santiago Giménez 🇲🇽 (25) este mercado de verano. Incluso, Francesco Farioli, DT de los dragones, ya habría hablado con el delantero mexicano para hacerle saber su interés en él.



Su llegada a Portugal se daría en una cesión de… pic.twitter.com/DSkMEkZSj3 — Julio Rodríguez (@julioordz10) August 4, 2026

Вчера се е състоял първият директен контакт между ръководствата на Милан и Порто, за да бъдат обсъдени условията по евентуална сделка.

Треньорът на португалския гранд Франческо Фариоли е почитател на изявите на Хименес от периода му във Фейенорд, преди трансфера му на „Сан Сиро“ за 30,2 млн. евро през февруари 2025 г.

Планът на Порто е да привлече нападателя под наем с опция за закупуване в края на сезона. За да не регистрира финансова загуба от този трансфер, Милан трябва да получи минимум 20 млн. евро от продажбата му.

Друга алтернатива за Хименес е преотстъпване в друг отбор от Серия "А" – Лацио, но при настоящите обстоятелства постигането на съгласие между всички страни би било много трудно.

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