Порто се приближава до Хименес, Милан поиска 20 млн. евро

Милан и Порто са влезли в директни преговори за мексиканския национал Сантиаго Хименес, като италианският клуб е поставил минимална цена от 20 млн. евро.
Централният нападател не попада в плановете на треньора Рубен Аморим за настоящия сезон, а през миналата кампания почти не игра заради сериозна контузия в глезена, която наложи хирургическа намеса.
Именно заради този проблем, както и заради участието му на Световното първенство с Мексико, той все още се намира в Италия и не замина с отбора за предсезонното турне в Австралия.
Вчера се е състоял първият директен контакт между ръководствата на Милан и Порто, за да бъдат обсъдени условията по евентуална сделка.
Треньорът на португалския гранд Франческо Фариоли е почитател на изявите на Хименес от периода му във Фейенорд, преди трансфера му на „Сан Сиро“ за 30,2 млн. евро през февруари 2025 г.
Планът на Порто е да привлече нападателя под наем с опция за закупуване в края на сезона. За да не регистрира финансова загуба от този трансфер, Милан трябва да получи минимум 20 млн. евро от продажбата му.
Друга алтернатива за Хименес е преотстъпване в друг отбор от Серия "А" – Лацио, но при настоящите обстоятелства постигането на съгласие между всички страни би било много трудно.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google