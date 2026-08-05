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Порто се приближава до Хименес, Милан поиска 20 млн. евро

  • 5 авг 2026 | 03:01
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Порто се приближава до Хименес, Милан поиска 20 млн. евро

Милан и Порто са влезли в директни преговори за мексиканския национал Сантиаго Хименес, като италианският клуб е поставил минимална цена от 20 млн. евро.

Централният нападател не попада в плановете на треньора Рубен Аморим за настоящия сезон, а през миналата кампания почти не игра заради сериозна контузия в глезена, която наложи хирургическа намеса.

Именно заради този проблем, както и заради участието му на Световното първенство с Мексико, той все още се намира в Италия и не замина с отбора за предсезонното турне в Австралия.

Вчера се е състоял първият директен контакт между ръководствата на Милан и Порто, за да бъдат обсъдени условията по евентуална сделка.

Треньорът на португалския гранд Франческо Фариоли е почитател на изявите на Хименес от периода му във Фейенорд, преди трансфера му на „Сан Сиро“ за 30,2 млн. евро през февруари 2025 г.

Планът на Порто е да привлече нападателя под наем с опция за закупуване в края на сезона. За да не регистрира финансова загуба от този трансфер, Милан трябва да получи минимум 20 млн. евро от продажбата му.

Друга алтернатива за Хименес е преотстъпване в друг отбор от Серия "А"Лацио, но при настоящите обстоятелства постигането на съгласие между всички страни би било много трудно.

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