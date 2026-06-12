Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Рангник отново се размина с Милан

Рангник отново се размина с Милан

  • 12 юни 2026 | 23:27
  • 194
  • 0

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник най-вероятно ще запази своя пост начело на тима, тъй като няма да бъде назначен за технически директор на Милан, съобщават различни авторитетни източници.

Според информациите германецът е дал на „росонерите“ краен срок до петък за тяхното решение дали да го вземат на работа в клуба. Оттам обаче така и не са се свързали с Рангник с окончателен отговор. Ето защо той е загубил търпение и е решил да приеме предложението на австрийската федерация за нов договор до Евро 2028.

От друга страна, колебанието на ръководството на Милан се дължи на категоричното изискване на Рангник да получи цялата спортно-техническа власт в клуба. Оттам не са готови да му я предоставят, като това би намалило влиянието на старши съветника Златан Ибрахимович. Така бившият мениджър на Манчестър Юнайтед за втори път ще се размине с миланския гранд, след като в началото на 2020 година беше на път да му стане наставник, но планът се провали в последния момент.

Що се отнася до овакантения треньорски пост, Джанлука Ди Марцио уверява, че Оливер Гласнер продължава да бъде водещият кандидат. Тук обаче също не е взето окончателно решение, като през уикенда ще се проведат разговори с другите два варианта: Матиас Яйсле от саудитския Ал-Ахли и свободния Рубен Аморим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Канада 1:1 Босна и Херцеговина, резерва изравни за домакините (гледайте тук)

Канада 1:1 Босна и Херцеговина, резерва изравни за домакините (гледайте тук)

  • 12 юни 2026 | 22:02
  • 11767
  • 29
И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

И “кленовите листа” с впечатляващо откриване

  • 12 юни 2026 | 21:45
  • 1494
  • 1
Милан удължи договора на голям български талант

Милан удължи договора на голям български талант

  • 12 юни 2026 | 20:50
  • 5593
  • 1
Аржентински художник превърна автобусна спирка във футболен храм с образите на Меси и Марадона

Аржентински художник превърна автобусна спирка във футболен храм с образите на Меси и Марадона

  • 12 юни 2026 | 20:10
  • 493
  • 0
"Арсенал България" отбеляза своя 22-ри рожден ден!

"Арсенал България" отбеляза своя 22-ри рожден ден!

  • 12 юни 2026 | 19:57
  • 883
  • 0
Барселона официално заплаши Перес със съд

Барселона официално заплаши Перес със съд

  • 12 юни 2026 | 19:19
  • 6959
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Канада 1:1 Босна и Херцеговина, резерва изравни за домакините (гледайте тук)

Канада 1:1 Босна и Херцеговина, резерва изравни за домакините (гледайте тук)

  • 12 юни 2026 | 22:02
  • 11767
  • 29
Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

  • 12 юни 2026 | 16:57
  • 17117
  • 10
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 15494
  • 36
Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

  • 12 юни 2026 | 20:34
  • 3124
  • 4
Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 48374
  • 106
Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

  • 12 юни 2026 | 17:38
  • 23744
  • 30