Рангник отново се размина с Милан

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник най-вероятно ще запази своя пост начело на тима, тъй като няма да бъде назначен за технически директор на Милан, съобщават различни авторитетни източници.
Според информациите германецът е дал на „росонерите“ краен срок до петък за тяхното решение дали да го вземат на работа в клуба. Оттам обаче така и не са се свързали с Рангник с окончателен отговор. Ето защо той е загубил търпение и е решил да приеме предложението на австрийската федерация за нов договор до Евро 2028.
От друга страна, колебанието на ръководството на Милан се дължи на категоричното изискване на Рангник да получи цялата спортно-техническа власт в клуба. Оттам не са готови да му я предоставят, като това би намалило влиянието на старши съветника Златан Ибрахимович. Така бившият мениджър на Манчестър Юнайтед за втори път ще се размине с миланския гранд, след като в началото на 2020 година беше на път да му стане наставник, но планът се провали в последния момент.
Що се отнася до овакантения треньорски пост, Джанлука Ди Марцио уверява, че Оливер Гласнер продължава да бъде водещият кандидат. Тук обаче също не е взето окончателно решение, като през уикенда ще се проведат разговори с другите два варианта: Матиас Яйсле от саудитския Ал-Ахли и свободния Рубен Аморим.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages