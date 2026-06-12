Рангник отново се размина с Милан

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник най-вероятно ще запази своя пост начело на тима, тъй като няма да бъде назначен за технически директор на Милан, съобщават различни авторитетни източници.

Според информациите германецът е дал на „росонерите“ краен срок до петък за тяхното решение дали да го вземат на работа в клуба. Оттам обаче така и не са се свързали с Рангник с окончателен отговор. Ето защо той е загубил търпение и е решил да приеме предложението на австрийската федерация за нов договор до Евро 2028.

🚨 Ralf Rangnick has halted talks with Milan. He is fed up with waiting for a final decision from Milan and will be focused on his World Cup campaign with Austria.



Rangnick confirmed to the Austrian Federation’s directors his intention to commit with the national team after the… pic.twitter.com/XYUiNDdiBw — Milan Eye (@MilanEye) June 12, 2026

От друга страна, колебанието на ръководството на Милан се дължи на категоричното изискване на Рангник да получи цялата спортно-техническа власт в клуба. Оттам не са готови да му я предоставят, като това би намалило влиянието на старши съветника Златан Ибрахимович. Така бившият мениджър на Манчестър Юнайтед за втори път ще се размине с миланския гранд, след като в началото на 2020 година беше на път да му стане наставник, но планът се провали в последния момент.

🚨🚨 Ralf Rangnick sought a response from Milan before the start of the World Cup. He was asked for a lot of guarantees regarding the decision making autonomy and bringing his men in the sporting area without interference in his job.



The deadline for a response from Milan was… pic.twitter.com/w7KohbCvGd — Milan Eye (@MilanEye) June 12, 2026

Що се отнася до овакантения треньорски пост, Джанлука Ди Марцио уверява, че Оливер Гласнер продължава да бъде водещият кандидат. Тук обаче също не е взето окончателно решение, като през уикенда ще се проведат разговори с другите два варианта: Матиас Яйсле от саудитския Ал-Ахли и свободния Рубен Аморим.

🚨🌕 | AC Milan will hold talks tomorrow with three of the leading head coach candidates: Oliver Glasner, Matthias Jaissle and Rúben Amorim.



Glasner has made Milan his priority, but is still awaiting a response back.



Milan held direct talks this week with both Jaissle and… pic.twitter.com/3fWFJQiUsU — Milan Matters (@MilanMatters) June 11, 2026

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Снимки: Gettyimages