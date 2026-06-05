Отборът на Антов стартира срещу шампиона Интер, Ювентус и Милан тръгват с гостувания

Днес бе изтеглен жребият и стана ясна програмата за новия сезон 2026/27 в Серия А, като кампанията започва през уикенда на 22 и 23 август.

Днес обявяват програмата за Серия А за следващата кампания

Шампионът на Италия Интер ще стартира защитата на титлата си с домакинство на новака Монца, където играе българският защитник Валентин Антов. Другите грандове на италианския футбол, които иначе претърпяха разочароващ изминал сезон - Ювентус и Милан, пък започват с гостувания. “Бианконерите” имат визита на друг от новаците - Фрозиноне, докато “росонерите” ще играят на чужд терен срещу Торино. Още един от любопитните мачове в първия кръг ще е между Рома и Фиорентина.

В същото време Наполи, който завърши на второ място през миналия сезон, ще гостува на Дженоа. Друг от италианските участници в Шампионската лига - Комо, стартира с визита на Удинезе. Това ще бъде първото от три поредни гостувания на “езерняците” заради ремонтни дейности на стадион „Джузепе Синигалия“.

“Дерби дела Мадонина” между Милан и Интер ще е в 11-ия кръг, а “Дерби д’Италия” между Интер и Ювентус ще е чак в 19-ия кръг. Дерби дела Капитале” между Лацио и Рома пък ще е в 15-тия кръг на програмата.

Milan, Juventus, Inter, Roma & Lazio among teams who learn the dates for Serie A's must-watch derbies in the 26/27 season. pic.twitter.com/3zuFX5GOSF — Football Italia (@footballitalia) June 5, 2026

Иначе още в 3-тия кръг в Серия А ще има две големи дербита, като сблъсъците ще противопоставят Ювентус - Милан и Интер - Наполи, като мачовете ще са в уикенда на 5 и 6 септември. В други по-интересни двубои пък Рома ще приеме Интер в 5-тия кръг, а също тогава Ювентус е домакин на Аталанта.

Пълна програма за 1-вия кръг в Серия А:



Аталанта - Сасуоло

Болоня - Лацио

Фрозиноне - Ювентус

Дженоа - Наполи

Интер - Монца

Парма - Каляри

Рома - Фиорентина

Торино - Милан

Удинезе - Комо

Венеция - Лече

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