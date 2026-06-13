Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Шеф на Айнтрахт е новият фаворит за спортен директор на Милан

Шеф на Айнтрахт е новият фаворит за спортен директор на Милан

  • 13 юни 2026 | 18:15
  • 801
  • 0

Директорът по спортните въпроси на Айнтрахт (Франкфурт) Маркус Крьоше е възможен вариант за позицията на спортен директор на италианския гранд Милан, след като селекционерът на Австрия Ралф Рангник отказа предложението. Германското списание „Кикер“ съобщи, че за момента 45-годишният Крьоше е отказал да коментира какъвто и да било интерес от Милан или пък евентуално напускане. 67-годишният Рангник, един от най-популярните футболни стратези днес, е отказал предложението на Милан, въпреки че договорът му с националния отбор на Австрия изтича след края на Световното първенство, съощава вестник „Гадзета дело Спорт“.

Рангник отново се размина с Милан
Рангник отново се размина с Милан

Милан пропусна участието в Шампионската лига през следващия сезон, което беше причина и треньорът Масимилиано Алегри да бъде уволнен от поста, а заедно с него си тръгнаха спортният директор и техническият директор на клуба. Медийни публикации пък свързват австриеца Оливер Глазнер като вариант номер 1 за наследник на Алегри. Глазнер напуска английския Кристъл Палас, с който спечели Лигата на конференциите на УЕФА и по този начин гарантира квота за Лига Европа на лондончани.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Райън Кристи подписа нов договор с Борнемут

Райън Кристи подписа нов договор с Борнемут

  • 13 юни 2026 | 15:53
  • 627
  • 0
Парис Хилтън видя първата американска победа

Парис Хилтън видя първата американска победа

  • 13 юни 2026 | 15:45
  • 1103
  • 3
Разложен труп стресна националите на Иран

Разложен труп стресна националите на Иран

  • 13 юни 2026 | 15:35
  • 1752
  • 0
Една легенда посети лагера на Шотландия и надъха тима преди дебютния им двубой

Една легенда посети лагера на Шотландия и надъха тима преди дебютния им двубой

  • 13 юни 2026 | 15:28
  • 1206
  • 2
Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината

Нюкасъл уреди Виктор Муньос на по-ниска цена от клаузата му, Реал ще получи половината

  • 13 юни 2026 | 15:21
  • 3087
  • 1
Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

  • 13 юни 2026 | 14:49
  • 5899
  • 53
Виж всички

Водещи Новини

Везенков и компания с преднина срещу ПАО, "детелините" останаха бед голямата си звезда

Везенков и компания с преднина срещу ПАО, "детелините" останаха бед голямата си звезда

  • 13 юни 2026 | 19:40
  • 7700
  • 23
Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 30754
  • 160
Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

Късметът се усмихна на Никола Цолов и му донесе подиум в Барселона

  • 13 юни 2026 | 16:01
  • 23555
  • 17
Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 13831
  • 30
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 25549
  • 14
Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

  • 13 юни 2026 | 14:49
  • 5899
  • 53