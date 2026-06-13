Шеф на Айнтрахт е новият фаворит за спортен директор на Милан

Директорът по спортните въпроси на Айнтрахт (Франкфурт) Маркус Крьоше е възможен вариант за позицията на спортен директор на италианския гранд Милан, след като селекционерът на Австрия Ралф Рангник отказа предложението. Германското списание „Кикер“ съобщи, че за момента 45-годишният Крьоше е отказал да коментира какъвто и да било интерес от Милан или пък евентуално напускане. 67-годишният Рангник, един от най-популярните футболни стратези днес, е отказал предложението на Милан, въпреки че договорът му с националния отбор на Австрия изтича след края на Световното първенство, съощава вестник „Гадзета дело Спорт“.

Рангник отново се размина с Милан

Милан пропусна участието в Шампионската лига през следващия сезон, което беше причина и треньорът Масимилиано Алегри да бъде уволнен от поста, а заедно с него си тръгнаха спортният директор и техническият директор на клуба. Медийни публикации пък свързват австриеца Оливер Глазнер като вариант номер 1 за наследник на Алегри. Глазнер напуска английския Кристъл Палас, с който спечели Лигата на конференциите на УЕФА и по този начин гарантира квота за Лига Европа на лондончани.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages