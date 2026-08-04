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Националният отбор на САЩ обяви четири контроли до края на годината

  • 4 авг 2026 | 22:55
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Националният отбор на САЩ обяви четири контроли до края на годината

Американската федерация обяви, че националният отбор на САЩ ще изиграе четири контроли до края на годината. Съперници в тях ще бъдат тимовете на Перу, Чили, Мексико и Канада.

През септември са проверките с южноамериканските състави. На 26-и е мачът с перуанците в Сейнт Луис, а три дни по-късно е двубоят с Чили в Орландо.

На 3 октомври футболистите на Маурисио Почетино ще се изправят срещу Мексико в Глендейл, щата Аризона, а проверката с Канада ще се играе на 6 октомври в Сейнт Пол, щата Минесота.

"Развълнувани сме да отворим нова глава от нашата история пред собствените ни фенове. Невероятната енергия през лятото зададе този стандарт", каза селекционерът на американците Маурисио Почетино, чийто договор бе удължен в понеделник до 2030 година.

Американците достигнаха до осминафиналите на провелото се това лято Световно първенство, на което бяха съорганизатори заедно с Канада и Мексико.

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