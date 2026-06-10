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Милан е подготвил договор за Гласнер, който отказа да коментира слуховете

  • 10 юни 2026 | 19:03
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Милан е подготвил договор за Гласнер, който отказа да коментира слуховете

От Милан вече са подготвили договор за Оливер Гласнер, с който да го назначат за свой наставник, твърди “Гадзета дело спорт”.

Става въпрос за контракт за 2+1 години при заплата от 3-4 млн. евро на сезон. Финализирането на споразумението обаче ще се забави, тъй като клубният собственик Джери Кардинале иска първо да избере нов технически директор и едва след това да обяви новия треньор на отбора. Фаворит за ръководния пост продължава да бъде селекционерът на Австрия Ралф Рангник, но все още от клуба не са взели окончателното решение.

Междувременно, Гласнер беше лаконичен относно информациите, които го свързват с Милан. “Много е приятно това, че откакто обявих напускането ми от Кристъл Палас, медиите ме свързват с почти всички клубове. Аз обаче никога не съм коментирал тези слухове, нито искам да го направя сега. Когато настъпи моментът, аз ще говоря. За да бъда наистина готов за нов клуб, всичко трябва да бъде перфектно. Необходимо е да имаш добро усещане. Ако няма такова, нищо не може да се направи”, коментира австрийският специалист пред изданията в неговата родина Kronen и Oberösterreichischen Nachrichten.

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Снимки: Imago

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