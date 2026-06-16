Тунис официално потвърди историческото уволнение, след което назначи не този, когото първоначално обяви

Футболната федерация на Тунис официално потвърди, че селекционерът на националния отбор на страната Сабри Ламуши е бил уволнен след загубата с 1:5 от Швеция. Още вчера местни медии информираха за решението, но сега то бе потвърдено от ръководния орган на тунизийския футбол. Според първоначалното съобщение на федерацията раздялата е по взаимно съгласие, а постът ще бъде зает Мондер Кебайе. Той водеше отбора и в периода 2019-2022, а за последно бе начало на Клуба Африкан. След този анонс обаче от шефовете на футбола в Тунис явно са променили първоначалното си решение и в крайна сметка по-късно обявиха, че Ерве Ренар, който допреди няколко месеца бе начело на Саудитска Арабия, поема отбора.

Ренар ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026.

„Тунизийската футболна федерация обявява назначаването на Ерве Ренар за старши треньор на националния отбор до края на Световното първенство през 2026 г. Той ще встъпи в длъжност днес. Споразумението предвижда и започване на преговори след края на Световното първенство за дългосрочно сътрудничество, основано на специфични спортни цели“, пише пресслужбата на федерацията.

Първи уволнен селекционер на Мондиал 2026

Ламуши влиза в историята като първият треньор, който е уволнен след само един мач на световно първенство. Той бе назначен през януари и спечели само един от петте си мача като селекционер на Тунис. Успехът бе с 1:0 срещу Хаити в първия му двубой.

Ламуши е критикуван за тактическите грешки на отбора, за липсата на визия за развитие, което се е видяло още при загубите в контролите от Австрия (0:1) и Белгия (1:5).

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