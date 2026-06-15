Селекционерът на Тунис: Двамата шведски нападатели са от световна класа, а ние направихме много грешки

Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Ламуши каза, че отборът му е платил много скъпо за направените грешки при загубата от Швеция с 1:5 и предупреди, че подобни неточности могат да изпепелят амбициите на афрекинците да излязат от групата.

"Болезнена загуба, трудно ще ни бъде. Наистина е трудно да започнем първенството по този начин", каза специалистът на пресконференцията си след мача.

Сабри Ламуши заяви, че отборът му е бил наясно със заплахата, която носи нападението на Швеция, но не се е справил с тази задача да се противопостави. "Двамата шведски нападатели са от световна класа, сега трябва да се възстановим от това поражение", каза бившият френски национал, който миналото Световно първенство бе начело на тима на Кот д'Ивоар.

"Направихме твърде много индивидуални грешки днес", констатира горчиво Ламуши. Той смята, че тимът му е дал ясни знаци за подобрение след почивката, но тогава са дошли поредните индивидуални грешки. "Ние сме горд отбор, трябва да реагираме, трябва да дадем по-добър образ", категоричен бе треньорът.

Тунис ще играе срещу Япония във втория мач от Група F, като не може да си позволи нова загуби, ако иска да запази шансове за продължение на 1/16-финалите на турнира.

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Снимки: Gettyimages