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  3. Матиас Сванберг вкара на Тунис едва 18 секунди, след като се появи в игра

Матиас Сванберг вкара на Тунис едва 18 секунди, след като се появи в игра

  • 15 юни 2026 | 09:35
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Резервата на Швеция Матиас Сванберг вкара четвъртия гол за тима си при победата над Тунис с 5:1 само 18 секунди, след като се бе появил в игра. Това бе и първият му допир с топката. Неговото попадение първо бе отменено заради маркирана засада, но след разглеждане на системата за видео асистенция в помощ на съдиите (ВАР) се установи, че Александър Исак е играл с топката междувременно и Сванберг не е бил в засада в тази ситуация.

От 1966 година на световните финали само един играч е успявал по-бързо да се разпише, влизайки като резерва. Уругваецът Ричард Моларес влиза като резерва на полувремето в мача срещу Сенегал, който е трети за тима в груповата фаза на Мондиала през 2002 година и 16 секунди след старта на втората част вкарва във вратата на африканския тим.

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Снимки: Gettyimages

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