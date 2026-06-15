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Намеси ли се правилно ВАР при асистенцията на Исак?

  • 15 юни 2026 | 07:37
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Швеция разпиля Тунис с 5:1 в първия мач от Мондиал 2026, но едно от попаденията остави сериозни съмнения за своята легитимност.

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То всъщност бе именно онова, което реши изхода от срещата, тъй като с него шест минути преди края на редовното време селекцията на Греъм Потър поведе с 4:1 и интригата бе тотално убита. Първоначално голът бе отменен, след като страничният съдия вдигна флагчето си, а впоследствие аржентинският рефер Йоел Фалкон отиде да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР. Там се видя, че действително голмайсторът Матиас Сванберг е в засада при изпълнението на прекия свободен удар, но след това се връща и голът става легитимен, ако Александър Исак е отклонил топката преди тя да стигне до състезателя на германския Волфсбург. Ситуацията обаче бе изключително тънка, тъй като дори след повторението остана прекалено дискусионно дали играчът на Ливърпул е закачил с петата си коженото кълбо. Тогава бе използван и още един от последните писъци в съдийската технология - фонограмата, която отмерва звуците по терена, и там се видя, че на диаграмата шумовата вълничка рязко се качва нагоре в момента, когато се предполага, че Исак е стигнал до топката и е направил решителния пас към Сванберг.

Така бе зачетен може би най-дискусионният гол от старта на Мондиал 2026 и за пореден път бе поставена под въпрос революцията в модерния футбол, залагаща все повече на изпипаната технология и много по-малко на интуицията от опитната подготовка на реферите и решаващия човешки фактор в тънките ситуации.

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