Намеси ли се правилно ВАР при асистенцията на Исак?

Швеция разпиля Тунис с 5:1 в първия мач от Мондиал 2026, но едно от попаденията остави сериозни съмнения за своята легитимност.

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То всъщност бе именно онова, което реши изхода от срещата, тъй като с него шест минути преди края на редовното време селекцията на Греъм Потър поведе с 4:1 и интригата бе тотално убита. Първоначално голът бе отменен, след като страничният съдия вдигна флагчето си, а впоследствие аржентинският рефер Йоел Фалкон отиде да преразгледа ситуацията чрез системата ВАР. Там се видя, че действително голмайсторът Матиас Сванберг е в засада при изпълнението на прекия свободен удар, но след това се връща и голът става легитимен, ако Александър Исак е отклонил топката преди тя да стигне до състезателя на германския Волфсбург. Ситуацията обаче бе изключително тънка, тъй като дори след повторението остана прекалено дискусионно дали играчът на Ливърпул е закачил с петата си коженото кълбо. Тогава бе използван и още един от последните писъци в съдийската технология - фонограмата, която отмерва звуците по терена, и там се видя, че на диаграмата шумовата вълничка рязко се качва нагоре в момента, когато се предполага, че Исак е стигнал до топката и е направил решителния пас към Сванберг.

🚨GRAN DECISIÓN🚨

Partido Suecia vs Túnez destacar que en el gol de Mattias Svanberg, se usó el sensor del balón Trionda para detectar un toque de Alexander Isak en el primer palo. Ese contacto reinició la jugada y permitió que sus compañeros quedaran habilitados.

Felicidades al… pic.twitter.com/Ghp55so8oI — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 15, 2026

Така бе зачетен може би най-дискусионният гол от старта на Мондиал 2026 и за пореден път бе поставена под въпрос революцията в модерния футбол, залагаща все повече на изпипаната технология и много по-малко на интуицията от опитната подготовка на реферите и решаващия човешки фактор в тънките ситуации.

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