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  3. Греъм Потър: Фантастично! Можехме да вкараме още голове

Греъм Потър: Фантастично! Можехме да вкараме още голове

  • 15 юни 2026 | 09:25
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Селекционерът Греъм Потър е доволен от представянето на националния отбор на Швеция по футбол при победата срещу Тунис с 5:1 на Световното първенство, но смята, че тимът му е имал възможност да отбележи още попадения.

Скандинавците се възползваха от комбинацията между звездните нападатели Виктор Гьокереш и Александър Исак, които се отчетоха с по едно попадение. Освен тях Ясин Аяри добави два гола, а Матиас Сванберг се включи с още един за крайния убедителен успех.

"Фантастично. Страхотни голове, пет попадения, а ние можехме да вкараме още. Беше брилянтно, а заслугата е на играчите. Те бяха фантастични. Голът на Тунис дойде неочаквано. Това се случва във футбола. Момчетата запазиха спокойствие и продължиха да застрашават вратата им, което беше важно за нас. Има накъде да се подобрим. Ще се насладим на победата тази вечер, ще се възстановим и ще се подготвим отново", заяви Греъм Потър пред ITV.

Следващият мач на европейския тим е в събота срещу Нидерландия, докато последният му опонент в група F ще бъде Япония на 26 юни.

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Снимки: Gettyimages

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