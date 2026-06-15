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Ибрахимович: Швеция е различен отбор с Исак

  • 15 юни 2026 | 11:17
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Златан Ибрахимович записа с похвали Александър Исак, който бе избран за Играч на мача при победата на Швеция с 5:1 над Тунис в първи мач от груповата фаза на Световното първенство. Нападателят на Ливърпул отбеляза един гол и даде две асистенции.

“Затова се смея, когато ме попитат дали Александър Исак се нарежда между най-добрите нападатели в света. Днес нямаше дебат, а имаше демонстрация. Един гол, две асистенции, Играч на мача. Той не само игра добре, той контролираше мача. Всяка опасна атака минаваше през него”, заяви Ибрахимович.

“Това, което ме впечатли най-много, бе как го направи да изглежда толкова лесно. Някои играчи имат нужда от десет възможности, за да направят разлика. Исак има нужда от един момент и внезапно целят мач се променя. Тунис имаше защитници около него целия двубой, но това нямаше значения. Той беше толкова бърз в мисленето, толкова спокоен във владеенето на топката и толкова интелигентен в движението си.

Казвал съм го и преди, ще го кажа пак. Швеция не само е по-добър отбор с Исак, те са напълно различен отбор. Съперниците се подготвят различно, когато знаят, че той ще е на терена. Плашещото е, че той продължава да се подобрява. Повечето нападатели са доволни с един гол. Исак иска да вкарва, създава, доминира и решава мачове. Ако продължава така, хората ще говорят за него като една от звездите на Световното”, допълни той.

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Снимки: Imago

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