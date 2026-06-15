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  3. Ясин Аяри - тунизиецът, който два пъти разплака родината си на баща си

Ясин Аяри - тунизиецът, който два пъти разплака родината си на баща си

  • 15 юни 2026 | 07:08
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Ясин Амари бе навярно големият герой за Швеция в дебютния мач за скандинавците на Мондиал 2026. Националът на "жълто-сините" вкара два гола за победата срещу Тунис при успеха с 5:1 в мача от първия кръг на група "F" на шампионата на планетата, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Любопитното е, че попаденията на Амари бяха особено болезнени за съперниковия тим, тъй като той, макар и с шведски паспорт, има тунизийски корени по бащина линия. Именно затова и при първото си попадение футболистът отказа да се зарадва бурно на попадението, което бе доста ефектно. Голът падна още в 7-ата минута на срещата, като той поведе северняците към разгромния успех, а в 6-ата минута на добавеното време на срещата той се разписа за втори път. Това попадение бе отбелязано със спартански шут, който буквално можеше да скъса мрежата на вратата, и в този случай Амари вече не успя да скрие радостта си, помагайки на неговия тим да запише втората най-резултатна победа от старта на световните футболни финали след вчерашния разгром на Германия срещу Кюрасао със 7:1.

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