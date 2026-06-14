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Давид Рая за вратарската битка в Испания: Няма значение кой ще играе

  • 14 юни 2026 | 13:28
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Давид Рая омаловажи дебата за титулярния вратар на Испания на Мондиала, като похвали съотборника си Унай Симон и заяви, че „Ла Роха“ е в добри ръце с него. Испания започва пътя си към втора световна титла в понеделник срещу Кабо Верде в група H в Атланта.

Симон е твърд титуляр под ръководството на селекционера Луис де ла Фуенте, но разговорите за евентуална смяна на човека под рамката се засилиха след звездните сезони на другите вратари на отбора - Рая, който помогна на Арсенал да спечели Премиър лийг и да стигне до финала на Шампионската лига, и Жоан Гарсия, който изведе Барселона до титлата в Испания същевременно беше обявен за най-добър вратар в Ла Лига.

Испания е в много добри ръце, независимо кой ще играе. Мисля, че Унай Симон, след дебюта си, повиши нивото на вратарската позиция. Спечелихме Лигата на нациите и Европейското първенство с него. Той е страхотен вратар, който ни донесе тези титли като титуляр“, коментира Рая, цитиран от БТА.

Де ла Фуенте не посочи предварително титулярния си вратар, което допълнително разпали дебата в Испания. Той използва и тримата в контролите преди Мондиала, а Симон започна в последния мач.

„Нормално е да има дебат. Винаги е имало много конкуренция сред вратарите, които сме имали. Става въпрос за приятелство, стремеж да бъдем по-добри, да затрудняваме избора на треньора. Всички сме тук, за да помогнем на отбора. Който и да играе, ще даде най-доброто от себе си“, допълни Рая.

В събота Испания проведе последната си тренировка в лагера си в Тенеси, преди да пътува до Атланта за откриващия си двубой. Испания ще има пълен състав на разположение, след като Виктор Муньос, Ламин Ямал и Нико Уилямс се завърнаха на тренировки тази седмица след възстановяване от контузии.

Вторият двубой на Испания ще бъде срещу Саудитска Арабия на 21 юни, също в Атланта. Последният е срещу Уругвай на 26 юни в Гуадалахара, Мексико.

Испания загуби на осминафиналите от Мароко на Мондиал 2022, но след това спечели Европейското първенство през 2024-та в Германия. "Ла Роха" също така триумфира в Лигата на нациите през 2023-та и беше подгласник на Португалия в същия турнир през 2025-а.

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