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Световно Първенство 2026: Канада - Босна и Херцеговина
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  3. Обявиха нарядите за първия мач на европейските шампиони

Обявиха нарядите за първия мач на европейските шампиони

  • 12 юни 2026 | 22:39
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ФИФА обяви съдиите на мачовете от Групи „G” и „H” на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Главен съдия на срещата между европейския шампион Испания и Кабо Верде от Група „H“, която ще се играе в Атланта, ще бъде Адам Махадхем от Йордания, а помощници ще му бъдат сънародниците му Мохамад Алкалаф и Ахмад Алроале. Четвърти съдия ще бъде Андре Рохас от Колумбия.

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Испания влиза в Мондиала както никога досега

За другия мач в групата – между Саудитска Арабия и Уругвай, ще отговаря италианска съдийска бригада. Маурицио Мариани ще ръководи мача, който ще се играе в Маями, а помощници ще му бъдат Даниеле Биндони и Алберто Тегони. Четвърти съдия пък ще бъде канадецът Дрю Фишер.

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Мачът между Белгия и Египет от Група „G“, който ще се играе в Сиатъл, е поверен на Рамон Абиати от Бразилия. Помощници ще му бъдат Данило Манис и Рафаел Алвеш, докато четвъртият съдия ще бъде от Перу – Кевин Ортега.

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Другият мач в групата противопоставя Иран и Нова Зеландия, а главен съдия на срещата ще бъде Сесар Рамос от Мексико, като помощници ще му бъдат Алберто Морин и Марко Бисгера, а четвърти съдия ще бъде японецът Юсуке Араки.

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Всички мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в реално време с картина на bnt.sportal.bg.

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