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Ламин Ямал поднови тренировки

  • 11 юни 2026 | 23:04
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Крилото на испанския национален отбор Ламин Ямал, който пропусна няколко седмици поради контузия, се е завърнал към тренировки и се очаква да бъде на разположение за първия мач на националния отбор на Световното първенство през 2026 г., съобщиха испанските медии.

Според информациите, Ямал се чувства чудесно и няма търпение за старта на Мондиала. Първият мач на Испания на турнира ще бъде на 15 юни срещу Кабо Верде.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

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Снимки: Gettyimages

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