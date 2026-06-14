Испания използва модерни технологии в борбата с жегата

Технологиите са един от съюзниците на Испания на това Световно първенство. За да се пребори със силната жега в САЩ, „Ла Фурия Роха“, използва охлаждащи терможилетки по време на тренировки.

Вътрешността на споменатите жилетки съдържа специален гел, който се замразява преди употреба, след което се поставя върху фланелките. Гелът постепенно се размразява и охлажда торса, корема и гърба, като по този начин намалява телесната температура.

Играчите на Испания използват и охлаждащи бутонки, предназначени да се борят с прегряването и подуването на краката. Съдържащи същия гел като жилетката, те намаляват температурата на краката с два градуса за седем минути, създавайки усещане за облекчение.

Испанският национален отбор ще направи своя дебют на Мондиал 2026 утре, срещу Кабо Верде в Атланта, в мач от група H.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google