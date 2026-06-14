Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Испания използва модерни технологии в борбата с жегата

Испания използва модерни технологии в борбата с жегата

  • 14 юни 2026 | 16:35
  • 1229
  • 0

Технологиите са един от съюзниците на Испания на това Световно първенство. За да се пребори със силната жега в САЩ, „Ла Фурия Роха“, използва охлаждащи терможилетки по време на тренировки.

Вътрешността на споменатите жилетки съдържа специален гел, който се замразява преди употреба, след което се поставя върху фланелките. Гелът постепенно се размразява и охлажда торса, корема и гърба, като по този начин намалява телесната температура.

Играчите на Испания използват и охлаждащи бутонки, предназначени да се борят с прегряването и подуването на краката. Съдържащи същия гел като жилетката, те намаляват температурата на краката с два градуса за седем минути, създавайки усещане за облекчение.

Испанският национален отбор ще направи своя дебют на Мондиал 2026 утре, срещу Кабо Верде в Атланта, в мач от група H.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Сомалийският съдия ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи мачове от Мондиал 2026

Сомалийският съдия ще получи пълно възнаграждение от ФИФА, въпреки че няма да ръководи мачове от Мондиал 2026

  • 14 юни 2026 | 16:05
  • 948
  • 0
Фланелката на Баджо от финала с Бразилия пристигна в Ню Йорк

Фланелката на Баджо от финала с Бразилия пристигна в Ню Йорк

  • 14 юни 2026 | 15:39
  • 855
  • 0
Арбелоа е все по-близо до Премиър лийг

Арбелоа е все по-близо до Премиър лийг

  • 14 юни 2026 | 15:31
  • 3097
  • 1
Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

Халф на Франция не смята, че Мбапе е под по-голямо напрежение

  • 14 юни 2026 | 15:11
  • 497
  • 2
Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

Атлетико Мадрид поздрави звезда на Никс след триумфа в НБА

  • 14 юни 2026 | 15:06
  • 1202
  • 0
Нойер: Младите съотборници дори говорят по-различен немски език

Нойер: Младите съотборници дори говорят по-различен немски език

  • 14 юни 2026 | 15:02
  • 1570
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 3350
  • 11
Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

Гран При на Барселона: Хамилтън докосва първата си победа с Ферари, Антонели отпадна (следете на живо)

  • 14 юни 2026 | 17:15
  • 8088
  • 0
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 9099
  • 31
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 14051
  • 40
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 49937
  • 104
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 7855
  • 20