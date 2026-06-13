Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Левски и Хулио Веласкес са отбор и треньор на месец май след спечеланата шампионска титла на България
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Салиба не тренира с Франция

Салиба не тренира с Франция

  • 13 юни 2026 | 13:06
  • 169
  • 0

Френският защитник Уилям Салиба не тренира със съотборниците си преди срещата на „петлите“ със Сенегал на Световното първенство. Футболистът на Арсенал следва индивидуална програма, съобщи Френската футболна федерация.

Салиба изпитва болки в гърба през последните седмици след дълъг сезон с Арсенал, в който спечели титлата във Висшата лига и стигна до финала на Шампионската лига.

Селекционерът на Франция Дидие Дешан заяви, че играчът ще бъде на разположение за Мондиал 2026.

Уилям Салиба няма да участва в отборната тренировка за деня. Тео Ернандес също е в почивка като предпазна мярка, както и Орелиан Чуамени“, се казва в изявлението на „петлите“.

Франция, която спечели титлата през 2018 г. и стигна до финала четири години по-късно, започва мачовете си от Група I срещу Сенегал във вторник, преди да се изправи срещу Ирак и Норвегия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

  • 13 юни 2026 | 09:43
  • 4639
  • 3
Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

  • 13 юни 2026 | 09:30
  • 1768
  • 0
Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

  • 13 юни 2026 | 09:14
  • 486
  • 0
Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

  • 13 юни 2026 | 08:55
  • 1041
  • 0
Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

  • 13 юни 2026 | 08:44
  • 1996
  • 0
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1891
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 9984
  • 53
Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

Левски и Веласкес получават награди - очаквайте на живо!

  • 13 юни 2026 | 13:32
  • 375
  • 0
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 10877
  • 4
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 66480
  • 72
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1891
  • 4
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 15454
  • 8