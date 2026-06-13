Салиба не тренира с Франция

Френският защитник Уилям Салиба не тренира със съотборниците си преди срещата на „петлите“ със Сенегал на Световното първенство. Футболистът на Арсенал следва индивидуална програма, съобщи Френската футболна федерация.

Салиба изпитва болки в гърба през последните седмици след дълъг сезон с Арсенал, в който спечели титлата във Висшата лига и стигна до финала на Шампионската лига.

Селекционерът на Франция Дидие Дешан заяви, че играчът ще бъде на разположение за Мондиал 2026.

„Уилям Салиба няма да участва в отборната тренировка за деня. Тео Ернандес също е в почивка като предпазна мярка, както и Орелиан Чуамени“, се казва в изявлението на „петлите“.

Франция, която спечели титлата през 2018 г. и стигна до финала четири години по-късно, започва мачовете си от Група I срещу Сенегал във вторник, преди да се изправи срещу Ирак и Норвегия.

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