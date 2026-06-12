Пол Погба продължава да мечтае за националния отбор на Франция

Френският полузащитник Пол Погба настоя, че дългосрочната му амбиция остава завръщане в националния отбор, въпреки че престоят му в Монако беше белязан от контузии. Халфът записа ограничено игрово време, откакто рестартира кариерата си във френската Лига 1, но заяви, че пълното му възстановяване и достигането отново на най-високо ниво остава негов непосредствен приоритет.

Погба се присъедини към тима на Монако миналото лято с надеждата да възобнови кариерата си след почти три години пауза, причинена от допинг наказание и серия от физически проблеми. Завръщането му обаче бе помрачено от допълнителни проблеми с физическата форма. 33-годишният футболист игра само в шест мача за Монако, прекарвайки едва 115 минути на терена. Въпреки това той остава концентриран върху установяването на постоянство, преди да се насочи към по-големи постижения на терена.

Paul Pogba rêve encore des Bleus ! https://t.co/9CNpdilv0z — Foot Mercato (@footmercato) June 12, 2026

Размишлявайки върху преминаването си в Монако и отсъствието си от националния отбор на Франция за Световното първенство тази година, Пол Погба подчерта, че международното признание никога не е било основната цел зад завръщането му.

"Не дойдох в Монако с мисълта: „Тук съм, за да играя на Световното първенство.“ Мина много време, откакто не бях играл. Целта ми беше просто да се върна на терена, да се върна в добра физическа форма и това е всичко“, коментира той пред вестник "Екип".

Погба обаче ясно заяви, че не се е отказал да представлява Франция отново. Полузащитникът вярва, че ключът към всяко завръщане в националния отбор е първо да се докаже на клубно ниво. "Изминах дълъг път, така че не е като да не го очаквах. Това, което ми липсваше, беше ритъм. Няма да говорим за техническите аспекти, защото треньорите и играчите виждат това по време на тренировките. По-скоро става въпрос за физическата страна, особено когато си имал поредица от контузии, включително преди наказанието. Трябва да се чувствам добре. Това е, от което се нуждая, за да се върна на най-високо ниво. Френският национален отбор е бонус. За всеки играч това е мечта. Все още е моя мечта да продължа да нося тази фланелка. И трябва да я заслужа“, каза още Пол Погба.

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