Мбапе посочи единствената цел пред Франция, а Дешан го защити от критиките

Капитанът на Франция Килиан Мбапе беше категоричен, че единствената амбиция на тима за Мондиал 2026 е спечелването на световната титла. Така той отхвърли предположението, че “петлите” ще се задоволят само с участие в полуфиналите на турнира.

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“Целта е да спечелим Световното първенство. Не разбирам защо се говори за полуфиналите. Ако целта е просто да стигнем до тях, след това да не би ще спрем и просто ще се приберем вкъщи? Не! Целта ни е да триумфираме. Това е мечтата на всички ни”, заяви Мбапе след победата с 3:1 в контролата със Северна Ирландия.

🚨🚨🎙️| Kylian Mbappé on France's World Cup ambitions: "The objective is to 𝐖𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏.



"I don't understand this semi-final talk. If the objective is the semi-final, do we get there, stop, and go home? NO! The objective is to WIN.



"It's everyone's dream." pic.twitter.com/hOryhBFj9D — CentreGoals. (@centregoals) June 9, 2026

Междувременно, именно голмайсторът на Реал Мадрид беше подложен на критики след снощния мач, като местните медии му дадоха ниски оценки заради редицата му пропуски. Въпреки това селекционерът Дидие Дешан увери, че не се притеснява относно ефективността на нападателя. “Той направи доста опити, които бяха неуспешни. Но както и да е, той ми каза, че си пази головете за САЩ. Така че няма да се тревожа за това”, коментира треньорът.

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Снимки: Gettyimages