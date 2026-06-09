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  3. Мбапе посочи единствената цел пред Франция, а Дешан го защити от критиките

Мбапе посочи единствената цел пред Франция, а Дешан го защити от критиките

  • 9 юни 2026 | 13:55
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Капитанът на Франция Килиан Мбапе беше категоричен, че единствената амбиция на тима за Мондиал 2026 е спечелването на световната титла. Така той отхвърли предположението, че “петлите” ще се задоволят само с участие в полуфиналите на турнира.

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“Целта е да спечелим Световното първенство. Не разбирам защо се говори за полуфиналите. Ако целта е просто да стигнем до тях, след това да не би ще спрем и просто ще се приберем вкъщи? Не! Целта ни е да триумфираме. Това е мечтата на всички ни”, заяви Мбапе след победата с 3:1 в контролата със Северна Ирландия.

Междувременно, именно голмайсторът на Реал Мадрид беше подложен на критики след снощния мач, като местните медии му дадоха ниски оценки заради редицата му пропуски. Въпреки това селекционерът Дидие Дешан увери, че не се притеснява относно ефективността на нападателя. “Той направи доста опити, които бяха неуспешни. Но както и да е, той ми каза, че си пази головете за САЩ. Така че няма да се тревожа за това”, коментира треньорът.

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Снимки: Gettyimages

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