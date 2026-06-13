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Клозе очаква головият му рекорд да падне на този Мондиал

  • 13 юни 2026 | 12:54
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Легендарният Мирослав Клозе очаква головият му рекорд на световни първенства да бъде подобрен на тазгодишния турнир в САЩ, Канада и Мексико. В момента германецът заема първото място за всички времена с 16 попадения. Най-близо до него са Лионел Меси с 13 гола, като Клозе даже предпочита точно аржентинецът да го наследи на върха, както и Килиан Мбапе с 12.

"Очаквам рекордът да падне още сега. Има повече отбори, повече футболисти, повече мачове и в следствие на това повече възможности за голове", каза Клозе за "Зюддойче Цайтунг", цитиран от БТА.

Световният шампион от 2014 г. излезе на първо място в класацията на полуфиналите на турнира преди 12 години, когато вкара при грандиозния успех със 7:1 срещу домакина Бразилия. Тогава нападателят, който сега е треньор на Нюрнберг, подобри постижение на Роналдо. След това “маншафтът” спечели и финала срещу Аржентина на Меси.

Лео ще търси голове срещу Алжир, Австрия и Йордания, които са в групата на световните шампиони. Франция на Мбапе пък е в компанията на Сенегал, Ирак и Норвегия.

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