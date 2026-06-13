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  3. Арда стартира подготовка за новия сезон в понеделник

Арда стартира подготовка за новия сезон в понеделник

  • 13 юни 2026 | 10:59
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Арда стартира подготовка за новия сезон в понеделник

Отборът на Арда (Кърджали) ще проведе своята първа тренировка за новия сезон в понеделник (15 юни). На събитието ще вземат участие старши треньорът Александър Тунчев, спортният директор Ивайло Петков, както и новите попълнения.

"Заповядайте на официалната пресконференция в 17:45 часа на "Арена Арда", на която ще присъстват старши треньорът Александър Тунчев, спортният директор Ивайло Петков, както и новите попълнения на Арда. На срещата с журналисти ще бъдат обявени всички подробности около подготовката, както и подробности около всички трансфери в клуба. В 18:30 на официалния терен ще бъде и първата тренировка", съобщиха от Арда.

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