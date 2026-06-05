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Арда обяви кога стартира подготовка

  • 5 юни 2026 | 10:36
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Отборът на Арда стартира своята лятна подготовка на 15 юни, обявиха от клуба. Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с отбора, ще преминат задължителните медицински прегледи.

Капитанът на Арда подписа нов договор с клуба
Капитанът на Арда подписа нов договор с клуба

Наставникът и спортният директор на клуба Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в тима. От Арда обявиха, че допълнително ще обявят часа на първата тренировка и срещата с журналисти.

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