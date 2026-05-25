Тунчев: Направихме всичко, което зависеше от нас

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след победата над Черно море с 3:2 в последен сблъсък от efbet Лига. Този успех обаче не стигна на тима да се класира за баража за Европа.

"Изиграхме доста слабо първо полувреме. Явно футболистите се бяха настроили за почивка. На полувремето си казахме нещата и през второто полувреме бяхме коренно променени. Радвам се, че успяхме да обърнем нещата през второто полувреме.



Радващото е, че направихме всичко, което зависеше от нас. Има футболисти, които ще си тръгнат със сигурност. Ще трябва да намерим подходящите играчи, за да може да се борим да намерим място в европейските турнири", заяви Тунчев.