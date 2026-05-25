Млад вратар напусна Арда

Младият вратар Ивайло Неделчев прекрати договора си с елитния Арда (Кърджали) и официално е свободен агент. Стражът се разделя с клуба от Кърджали по взаимно съгласие след престой, започнал в началото на 2025 година.

Неделчев подписа с Арда през месец януари миналата година, когато заедно със Серкан Юсеин и Вячеслав Велев подсили селекцията на Александър Тунчев. Той дойде от Ловеч, където натрупа ценен опит във Втора лига, а преди това е бил част от ЦСКА II и школата на Левски.

Роденият на 5 януари 2005 година в Силистра футболист бе привлечен с идеята да засили конкуренцията под рамката и да продължи развитието си в среда от елитното ниво на българския футбол. Неделчев обаче не успя да се наложи като основен избор в тима. Самият той е отворен за предложения, тъй като през новата кампания отборите в efbet Лига ще трябва да започват мачовете си с български футболист до 23 години сред титулярите, а той отговаря на критерии.