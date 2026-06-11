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  3. Арда удари на камък за двама бранители

Арда удари на камък за двама бранители

  • 11 юни 2026 | 13:45
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Двама защитници с опит от в първенството на Албания са били във фокуса за нови попълнения на Арда, но по различни причини трансферите им не са могли да се осъществят, съобщава „Мач Телеграф“. Идеята е била набелязаните да разтрогнат договорите си с настоящите си клубове и да се присъединят към отбора на Александър Тунчев като свободни агенти, но в крайна сметка това не е могло да се случи. Клубът от Кърджали пък не е отворен към това да плаща сериозни трансферни суми.

Арда се подсили с национал на България
Арда се подсили с национал на България

Намирането на попълнения за центъра на отбраната в момента е водещ приоритет на „небесносините“. Спортно-техническият щаб на Арда следи няколко футболисти, като към момента най-близо идване в България е играч от Португалия. Към момента обаче няма нищо конкретно около неговото привличане.

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