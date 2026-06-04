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Капитанът на Арда подписа нов договор с клуба

  • 4 юни 2026 | 13:31
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Капитанът на Арда и вратар на тима Аналотий Господинов е подписал нов договор с клуба. Стражът ще остане в отбора от Кърджали за още две години. Господинов премина в Арда през 2022 година, а преди това защитаваше цветовете на Етър.

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Ето какво пишат от Арда:

Капитанът на АРДА подписа за още две години

Анатолий Господинов остава в АРДА, след като подписа нов договор до 2028г. Лидерът на отбора и един от най-опитните играчи реши да сложи подпис върху новия контракт, след среща със спортния директор Ивайло Петков.

Анатолий Господинов дойде на АРЕНА АРДА през 2022г. и се превърна в един от основните играчи на клуба. Миналото лято именно Господинов имаше огромна заслуга за незабравимите моменти в европейските мачове на АРДА, където бе истински стожер под рамката на вратата.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават още много успехи на Анатолий Господинов с екипа на АРДА!

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